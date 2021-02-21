«حساب المواطن» يوضح خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي، مشيرًا إلى أنها تبدأ بالدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": للاعتراض على الدفعة المالية في برنامج حساب المواطن، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

ــ الدخول على البوابة الإلكترونية https://www.ca.gov.sa/

ــ الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

ــ الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

ــ تحديد نوع الاعتراض: اختر نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.

وأعلن برنامج حساب المواطن، الأثنين الماضي 15 فبراير، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 «فبراير 2021م».

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 ملايين مستفيد، وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

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