«الزكاة والدخل» تجدد التذكير بـ «3» خطوات لتحديث بيانات المستفيدين

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تحديث بيانات التواصل مع الهيئة وتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية.

وقالت الهيئة، إن المستفيدين يمكنهم تحديث البيانات بالدخول للموقع الإلكتروني للهيئة، وتأكيد تسجيل الدخول، ومتابعة أيقونات «تحديث/إيقاف التسجيل، والملف الشخصي للمكلف، وعرض تفاصيل المعلومات الشخصية»، عبر الرابط

https://gazt.gov.sa/ar/pages/default.aspx

وتُركِّز الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقًا لتنظيمها على القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب (ضريبة الدخل، والاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة)، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلَّفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.

وبالإضافة إلى اختصاصها بالزكاة، فإنها مسؤولة عن اختصاصاتها المقررة نظاميًّا من دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، مع القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

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