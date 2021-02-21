السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية : مشروع تطوير وسط العوامية من المشروعات المهمة في التنمية ورفع جودة حياة الإنسان



الدمام 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وذلك ضمن جهود هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وأكد سموه، أن مشروع تطوير وسط العوامية من المشاريع المهمة التي تهدف إلى تنمية المكان ورفع جودة حياة الإنسان، وهو مشروع حوّل منطقة عشوائية إلى منطقة تنبض بالحياة، مشيرًا إلى أن توقيع عقد التشغيل يأتي تتويجًا لجهود العديد من الجهات التي عملت على تهيئة المكان في وقت قصير.

وجرى اليوم، ترسية العقد ضمن مبادرات التطوير الشامل التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهو من المشروعات الاستثمارية ذات الجذب السياحي التي تطرحها أمانة المنطقة الشرقية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

ومثل أمانة المنطقة الشرقية في توقيع العقد معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ورئيس مجلس إدارة شركة أجدان العقارية عبدالله الفوزان، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد المطلق.

وتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، والمرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنميتها ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وأوضح المهندس الجبير، أنه بعد اعتماد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل فإن الأمانة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية أنهت كافة الإجراءات لترسية عقد المشروع على الشركة، منوها بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وتوجيهاتهما التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية.

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