السعودية اليوم / تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة اليوم، 4 مراكز للقاحات

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أنه تم تجهيز المراكز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تستهدف المراكز استقبال 2700 زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

ودعت صحة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".

// انتهى //

14:02ت م

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عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة اليوم، 4 مراكز للقاحات كورونا "كوفيد - 19" في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أنه تم تجهيز المراكز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تستهدف المراكز استقبال 2700 زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .ودعت صحة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //14:02ت م0077

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