السعودية اليوم / المغرب يسجّل 21 إصابة بالفيروس المتحور



الرباط 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجّل المغرب 21 إصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من فيروس

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات وصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى الآن، مشيرة إلى أن اجهزة المراقبة لم تكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب أفريقي أو البرازيلي بالمغرب.

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13:57ت م

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الرباط 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجّل المغرب 21 إصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من فيروس كورونا وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات وصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى الآن، مشيرة إلى أن اجهزة المراقبة لم تكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب أفريقي أو البرازيلي بالمغرب.// انتهى //13:57ت م0074

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