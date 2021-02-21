السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مواطناً كفيفاً احترف صناعة شبكة صيد الصقور



عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، المواطن خلف بن شمران العطيفي الذي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منتصراً على كفاف بصره.

وأكد سموه أنه بالإرادة والصبر والمثابرة يستطيع الإنسان تجاوز التحديات والتسلح بالعلوم والمعارف والمهارات وقيم العمل والمفاهيم السليمة ليكون ثروة بشرية منتجة ومنافسة لا عالة مجتمعية، مشيداً بالمواطن العطيفي الذي اكتسب مهارات تراكمية واصبح منتجاً أسهم إيجابياً في خدمة هواية تربية الصقور ورعايتها ومحافظاً على هواية الآباء والأجداد .

// انتهى //

13:57ت م

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