السعودية اليوم / الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

أعلن الجيش الصومالي مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي السفلى المجاورة للعاصمة مقديشو.

وأوضح قائد الجيش الصومالي أودوا يوسف راغي في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة، أن الجيش نفذ عمليات عسكرية، أسفرت عن مقتل قياديين وتدمير قواعد تابعة لمقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

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13:40ت م

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