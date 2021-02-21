السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم مبادرة "نتعاون ما نتهاون"



مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، مبادرة "نتعاون ما نتهاون"، بمقر أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فريق أنا صحي التطوعي؛ وذلك للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتصدي لجائحة "

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الأمانة، وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للوقائية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، مشيراً إلى تنظيم الحملة على المداخل الرئيسة بالأمانة، وتوزيع عدد من المطويات التوعوية، والمعقمات والكمامات، وقياس درجات الحرارة، مثمناً تفاعل منسوبي الأمانة مع الحملة التوعوية وتحقيق الالتزام بالسلوكيات السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية من الفيروس.

// انتهى //

13:40ت م

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مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، مبادرة "نتعاون ما نتهاون"، بمقر أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فريق أنا صحي التطوعي؛ وذلك للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتصدي لجائحة " كورونا ".وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الأمانة، وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للوقائية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، مشيراً إلى تنظيم الحملة على المداخل الرئيسة بالأمانة، وتوزيع عدد من المطويات التوعوية، والمعقمات والكمامات، وقياس درجات الحرارة، مثمناً تفاعل منسوبي الأمانة مع الحملة التوعوية وتحقيق الالتزام بالسلوكيات السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية من الفيروس.// انتهى //13:40ت م0069

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