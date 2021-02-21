السعودية اليوم / "واس" ترصد التزام المراكز التجارية في جازان بتطبيق الإجراءات الوقائية



جيزان 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وتضمَّنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة من معقمات وقفازات وإرشادات تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد للحفاظ على السلامة العامة .

وشهدت الأسواق والمراكز التجارية وعي والتزام مجتمعي كبير من قبل مرتاديها بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.

//انتهى//

13:33ت م

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جيزان 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية اليوم، التزام المراكز التجارية والغذائية والأسواق والمطاعم بمنطقة جازان ومدى تطبيقها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمَّنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة من معقمات وقفازات وإرشادات تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد للحفاظ على السلامة العامة .وشهدت الأسواق والمراكز التجارية وعي والتزام مجتمعي كبير من قبل مرتاديها بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.//انتهى//13:33ت م0067

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