السعودية اليوم / الصحة تدشن مركز لقاحات كورونا بالباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح



‎ الباحة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة اليوم مركز لقاحات

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

// انتهى//

13:30ت م

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‎ الباحة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة اليوم مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة, وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق صحتي, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.// انتهى//13:30ت م0064

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