السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن برنامج التنسيق الطبي لخدمة مرضى القلب بالمنطقة



عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخدمات الصحية بعرعر الدكتور نايف المعجل، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ودشن سموه خلال الاستقبال برنامج التنسيق الطبي لخدمة مرضى القلب بالمنطقة، بالتعاون مع مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب بجامعة الملك سعود ومركز القلب بعرعر .

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب في المنطقة، وتسهيل عملية تحويلهم ومتابعتهم في المراكز المتقدمة والمتخصصة، وعقد اللقاءات العلمية المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات .

ويستهدف البرنامج حالات اعتلال شرايين القلب التي تحتاج قسطرة تداخلية معقدة وغير مؤهلة للتدخل الجراحي، وحالات اعتلال الصمامات القلبية والمؤهلة للعلاج بالقسطرة أو الجراحة، وحالات اعتلال الصمامات القلبية، إضافةً لاضطراب كهربائية القلب .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمستهدفات الجمعية الصحية النوعية والإنسانية النبيلة التي تعمل عليها في تقديم الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، حاثاً أعضاء الجمعية لمواكبة التغيرات المعاصرة والتي تتطلب التوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاحتياجات الصحية للمجتمع وفق إستراتيجيات التنمية الصحية الوطنية.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

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13:29ت م

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