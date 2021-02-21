اخبار السعوديه

الصحة تدشن مركز لقاحات كورونا بالباحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدشن مركز لقاحات بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الصحة اليوم مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة, وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق صحتي, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا