شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية.