شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. أول مركز صحي يوفر لقاحات كورونا في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مركز ابن الهيثم يستقبل المسجلين الراغبين بأخذ لقاح " كوفيد 19 "

استقبل مركز صحي ابن الهيثم بمحافظة رأس تنورة أول المسجلين الراغبين بأخذ لقاح " كوفيد 19 " منذ الصباح بكوادره الصحية وعدد من المتطوعين في عملية التنظيم.

ويعد ابن الهيثم أول مركز صحي يوفر لقاحات كوورنا ، واستقبل المركز القادمين بالتأكد من تواجد تطبيق توكلنا ، وأخذ درجات الحرارة ، والتعقيم ، ولبس الكمامة ، والتأكد من تواجد اسم الزائر في كشوفات من يستحق أخذ اللقاح في اليوم والوقت . وقد أبدى الزائرين سعادتهم بما شاهدوه وأكدوا أن أخذ إجراءات أخذ اللقاح وحتى أخذ الجرعة لم تأخذ 5 دقائق . موصين الجميع بالتقدم للحصول على اللقاح حفاظا على سلامة المجتمع.