شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد - 19» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى ‏ محافظ الطائف سعد الميموني اليوم (الأحد)، في مركز اللقاح بجامعة الطائف الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد - 19»، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وتجول الميموني في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، ورئيس جامعة الطائف يوسف عسيري، حيث اطلع محافظ الطائف على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع وحتى مغادرته.

إلى ذلك، تم تجهيز المركز بالعديد من التجهيزات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين «اللقاح» بكل يسر وسهولة، إذ تم تخصيص ١٦ عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين، وكونترات استقبال، كما روعي الدخول إلى المقر، بحيث يستطيع المراجع الوصول إلى المكان المطلوب من خلال الإرشادات التي تقدم من قبل الكوادر البشرية المتواجدة في الموقع. وأشار المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم الاستعداد منذ وقت مبكر للبدء في العمل الفعلي من خلال تجهيزات المقر، وإعداد الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات في المركز، مؤكداً أن المتطوعين والمتطوعات يشاركون جنباً إلى جنب مع زملائهم العاملين في المركز لتقديم أفضل الخدمات، موضحاً أنه تم إجراء بروفات على آلية العمل في المركز، كما تم عقد دورات للمكلفين بالعمل سواء من الممارسين الصحيين أو المو ظفين والمتطوعين. وحول آلية المواعيد قال «الحميدان»: إن التسجيل يتم من خلال تطبيق «صحتي»، ومن ثم تصل رسالة بالموعد والتاريخ إلى من قام بالتسجيل، إذ لن يتم استقبال أي مراجع ما لم يكن لديه موعد محدد عبر التطبيق، معرباً عن شكر وتقدير صحة الطائف للجامعة على التفاعل مع هذا الواجب الوطني والمساندة بالمقر والقوى العاملة. يشار إلى أن صحة الطائف اختارت مقر المركز في جامعة الطائف لمناسبة الموقع، وتوفر المواقف، وسهولة الوصول إليه.