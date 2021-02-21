«الأحوال المدنية»: 3 خطوات لطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنها تقدم خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، عبر منصة أبشر.

وقالت «الأحوال المدنية» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها قدمت خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة «أبشر»، كالتالي:

ــ مجرّد تسجيل عقد القران الزواج في وزارة العدل يسجل الزواج إلكترونيًا في «الأحوال المدنية» عبر الربط الإلكتروني بين الجهتين.

ــ للحصول على سجل الأسرة يدخل المستفيد لحسابه بمنصة «أبشر».

ــ يكون طلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد دون الذهاب للأحوال المدنية.

ــ يصل سجل الأسرة للمستفيد عبر البريد الإلكتروني في مكانه.

خطوات الحصول على سجل الأسرة عبر منصة أبشر.

ــ تسجيل الدخول لحساب المستفيد عبر المنصة.

ــ اختيار أيقونة «خدمات» من تبويب «خدماتي».

ــ الضغط على أيقونتي «الأحوال المدنية»، و«خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج».

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