«صحة جدة» تكشف عن حقوق المريض في المستشفيات العامة والخاصة

نشرت صحة جدة انفوجرافين توعويين بحقوق المريض في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.

وبحسب أحد الإنفوجرافين، التي نشرتها صحة جدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن حقوق المريض في المؤسسات الصحية العامة تتمثل في:

- معرفة أسماء و تخصصات فريق الطبي القائم علي العلاج وإبلاغ المريض بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

- عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي.

- قيام الطبيب المعالج بشرح الحالة الطبية باللغة التي يتحدث بها المريض وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض.

- سؤال الممارس الصحي "هل غسلت يديك" لتجنب احتمالية العدوي".

-الحصول علي الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

- معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج و البدائل الممكنة.

- معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة للحالة.

- معرفة اسباب الإحالة إلي أقسام أو مستشفيات أو تخصصات أخرى.

- رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها للمريض.

- الإحالة إلي مستشفى خاص علي نفقة وزارة الصحة في عندما تكون حالة المريض طارئة ولم يتوفر سرير له.

- التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة والتي تتولي تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين .

فيما جاءت حقوق المريض في المستشفيات الخاصة – بحسب الإنفوجراف الثاني - على النحو التالي:

- فتح ملف بدون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة.

- الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.

- الحصول علي الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكتروني وأن تكون بالاسم العلمي.

- الحصول علي تقرير طبي مجاني.

- الحصول علي قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج و تزويد المريض بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة و تكاليفها باللغة العربية.

- عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفي بسبب المطالبات المالية.

- عدم إلزام المريض التوجه إلي صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد.

-الحفاظ علي خصوصية المريض و ستر العورة إلا في الحالات التي يحددها الطبيب.

- أن يقوم الطبيب والكادر الطبي بتعقيم اليدين و لبس القفاز الطبي عند الكشف علي المريض.

- أن يكون المريض علي علم بتشخيص حالته وخطة العلاج وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.

- الحصول علي العناية الإسعافية العاجلة دون تأخير و ذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة علي تحمل الأعباء المالية المترتبة علي ذلك.

- عدم تصوير الحالة إلا بموافقة المريض نفسه وأن تكون لأغراض علمية.

- الحصول علي نسخة من تقرير الخروج لتسهيل المتابعة مع الطبيب عند الحاجة أو للحصول علي رأي طبي آخر دون تأثير ذلك علي استمرارية العلاج بالمستشفى.

- أن تكون المراجع بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأول.

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