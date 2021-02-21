أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من طنَي خضار وفواكه مجهولة المصدر

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل.



وأسفرت الجولة عن مصادرة وإتلاف 1048 كجم من الخضراوات والفواكه، وضبط 11 عربة خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضراوات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر واصلت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 327 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية البر بعد التأكّد من سلامتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية، بتكثيف جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، وأسفرت الجولة عن مصادرة عبوات مياه زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافةً إلى مصادرة 700 كجم من الفواكه والخضروات مجهولة المصدر، حيث تمّ تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.