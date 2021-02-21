«المرور» يتفاعل مع بلاغ بشأن حمولة مخالفة

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن طريقة تحميل مخالفة، تعرِّض سلامة سالكي الطرق للخطر.

ووعد «المرور» برفع الملاحظة الواردة بشأن الحمولة المخالفة، إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد لحساب المرور السعودي بموقع «تويتر» من أحد المتابعين الذي رصد طريقة التحميل المخالفة.

وأضاف مقدم البلاغ الذي وثقه بصورة، أنَّ تلك الطريقة تعرض سلامة سالكي الطريق الذي تسير عليه المركبة للخطر، ويجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيال التجهيزات التي ساعدت على ذلك.

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