أكثر من 196 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

قدّم نظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه الخامس من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ196.616 مستخدمًا.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم -عن بُعد- بالجامعة، أنَّ عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو 5.015.514 ملفًا، وعدد لوحات المناقشة 3799 لوحة نقاش، ونحو 17185 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 23.165 فصل افتراضي، منها 664 جلسات متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 186.734 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5848 شعبة، أدارها 1160 أستاذًا، بحضور 20.296 طالبًا.

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