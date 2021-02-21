السعودية اليوم / أمانة القصيم تنفذ 15 ألف جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية



بريدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس

وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية.

ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة بالاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي.

// انتهى //

12:50ت م

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بريدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية.ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة بالاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي.// انتهى //12:50ت م0054

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.