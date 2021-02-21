

عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17894 مستفيداً ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "

// انتهى //

12:24ت م

0050



عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17894 مستفيداً ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس " كورونا " من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //12:24ت م0050

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 17894 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.