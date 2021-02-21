السعودية اليوم / تسجيل 13 ألف فصل افتراضي بجامعة الملك خالد خلال أسبوع



أبها 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الخامس من الفصل الثاني للعام الجامعي الجاري 11496 فصلاً افتراضيًّا بمختلف كليات الجامعة ضمن برامج التعلم عن بعد.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن عمادة التعلم الإلكتروني قدمت خلال الأسبوع الخامس عدة دورات للعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وللطلاب والطالبات بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 1105، إضافة إلى تنظيم 3535 اجتماعا وندوة عبر المنصة الإلكترونية، وإصدار 34 تقريرًا، وتنفيذ 2 أنفوجرافيك إرشادي تعليمي.

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11:58ت م

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