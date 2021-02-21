السعودية اليوم / أكثر من 267 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير



أبها 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 267 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (

// انتهى //

11:38ت م

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أبها 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 267 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:38ت م0044

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