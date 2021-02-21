السعودية اليوم / 417 وفاة و12742 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 417 وفاة و12742 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 83293 وفاة و4164726 إصابة، مشيرًا إلى تماثل 16012 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3713445 حالة.

// انتهى //

11:35ت م

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موسكو 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 417 وفاة و12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 83293 وفاة و4164726 إصابة، مشيرًا إلى تماثل 16012 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3713445 حالة.// انتهى //11:35ت م0043

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