السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت



حائل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

واصلت أمانة منطقة حائل تكثيف أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

ونفذت الفرق الرقابية 471 جولة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات ومخالفة 36 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت الأمانة ضرورة تكاتف الجميع مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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11:19ت م

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