السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية



نجران 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونياً مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

// انتهى //

11:09ت م

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