السعودية اليوم / مقتل إرهابيين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان



إسلام آباد 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

قتل إرهابيان خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية في بلدة "ملك خيل" بوزيرستان، وأدت كذلك إلى مقتل جندي من رجال قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

وأضاف أن من بين الإرهابيين اللذين قتلا في العملية رحمت إلياس خالد وهو من القادة الميدانيين للإرهابيين، وخبير متفجرات ومتخصص في زرع الألغام الأرضية، وكان مطلوباً منذ فترة لتورطه في تنفيذ عدد من التفجيرات التي طالت قوات الأمن في وزيرستان.

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10:58ت م

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