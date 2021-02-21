شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 10 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً لـ 8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفايروس «كورونا».