شكرا لمتابعة خبر عن "أدبي الباحة" يجمع شعراء الوطن العربي في أمسية شعرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة غد الأثنين ١٠-٧-١٤٤٢هـ عدد من نجوم الشعر من عدة دول عربية حيث سيشارك من دولة سوريا يشارك الشاعر أنس الدغّيم ومن السعودية الشاعر علي المنكوته والشاعرة شقراء المدخلية ومن دولة الجزائر الشاعرة فاتحة معمري وتُدير الأمسية الدكتورة الشاعرة رجاء علي من دولة مصر.

هذا وسيتم بث الأمسية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأثنين ، عبر برنامج zoom وسيتم يفتح الرابط قبل الأمسية بربع ساعة . وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة حسن بن محمد الزهراني بأن هذه الأمسية الشعرية التي تضم نخبة من شعراء الوطن العربي تأتي امتداداً لبقية الأمسيات التي يقيمها النادي في سياق الأنشطة المتنوعة إرضاءً لجميع الأذواق والأطياف الثقافية وسيتم حفظها في موقع النادي على اليوتيوب بعد انتهاء الأمسية.