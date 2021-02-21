شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ردة فعل الأجانب تجاه مواطنة بالثوب المقصب في كأس السعودية للفروسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت المواطنة " علياء العمر" عن سعادتها بفعاليات كأس السعودية العالمي للخيل، موضحة أنها انتظرت تلك الفعالية منذ العام الماضي.

وأوضحت علياء أنها ترتدي الثوب المسرّح النجدي ويسمى أيضاً بـ "الثوب المقصّب"، قائلة: " أنا أنتمي للمنطقة الوسطى، وهذا الزي اسمه الثوب المسرح، وجدت الأجانب يسألوني عنه ومعجبين بالأزياء السعودية القديمة، وهذه خطوة جميلة لنشر الثقافة السعودية ".

وشهدت المملكة إقامة كأس السعودية للفروسية، وهو السباق الأغلى في العالم وتبلغ قيمة جوائزه 30,5 مليون دولار أمريكي .