شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار داخل أحد المنازل بالرياض

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رصد مقطع فيديو، أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، حيث تضمن القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل بالرياض وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعية.

ورصد الفيديو، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب عدة جرائم تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم باستبدال بطاقة الصراف وسرقتهم بالرياض، فيما تم القبض على مواطن بالمدينة المنورة اعتدى على جهاز صرف آلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه.

وبحسب الفيديو فإنه تم القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية السورية والأردنية ارتكبوا عددا من الجرائم تمثلت في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح بالرياض.

ووفقا للفيديو، فإنه تم القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم تمثلت بسرقة معدات وأدوات كهربائية وسرقة سيارتين وشاحنة وقاموا بالسطو على محل تجاري بالقطيف.

Source slaati

