فيديو متداول.. شخص يسرق “مفطح” من داخل سيارة متوقفة أمام أحد المطاعم

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أقدم شخص على سرقة صحن “مفطح” من داخل سيارة أثناء تحميل الطلب من أمام أحد المطاعم في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة متوقفة وبابها الخلفي مفتوح ويتواجد فيها عدد من المفطحات التي قد تم وضعها بداخلها.

وأبان الفيديو الشخص وهو يمر بجانب المركبة وينظر إلى داخل المطعم، وعندما لاحظ عدم وجود أي أحد قام بسرقة الـ“مفطح” وفرَّ هاربًا.

Source akhbaar24.argaam

