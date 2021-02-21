فيديو متداول.. شخص يسرق “مفطح” من داخل سيارة متوقفة أمام أحد المطاعم

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أقدم شخص على سرقة صحن “مفطح” من داخل سيارة أثناء تحميل الطلب من أمام أحد المطاعم في المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة متوقفة وبابها الخلفي مفتوح ويتواجد فيها عدد من المفطحات التي قد تم وضعها بداخلها.
وأبان الفيديو الشخص وهو يمر بجانب المركبة وينظر إلى داخل المطعم، وعندما لاحظ عدم وجود أي أحد قام بسرقة الـ“مفطح” وفرَّ هاربًا.
Source akhbaar24.argaam
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.