وفاة الشيخ الداعية يوسف الملاحي

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نعت أسرة الملاحي أمس (السبت)، الشيخ الداعية يوسف بن عيسى الملاحي عن عمر يناهز 100 عام. وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم بالرياض. وكان الداعية يوسف الملاحي قد تقاعد من التدريس في المعهد العلمي في الرياض عام 1402هـ. Source akhbaar24.argaam





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