هيئة المحامين توضح: 5 مهام للمحامي في نزاعات التحكيم

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أوضحت هيئة المحامين أهمية دور المحامي بالنسبة للعميل أثناء نزاعات التحكيم، وتمثيله نيابة عنه أمام هيئة التحكيم؛ في حضور الجلسات، وإعداد المذكرات القانونية، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات.
وحددت 5 مهام يجب على المحامي إجراؤها عند التعاقد مع العملاء، تشمل، دراسة ملف القضية؛ وتقديم المشورة الفنية والإجراءات المترتبة عليها، وإيضاح موقف العميل في القضية محل النزاع عند التعاقد معه.
وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن الواجبات أيضًا، مساعدة العميل في صياغة شرط/ مشارطة التحكيم؛ والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية..، وتحقيقها لمصلحته.
وأكدت أهمية إفهام العميل أن اللجوء إلى التحكيم؛ سيوفر عليه أعباء كثيرة مع سرعة الإنجاز، وضمان سرية المعلومات.
Source akhbaar24.argaam
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