هيئة المحامين توضح: 5 مهام للمحامي في نزاعات التحكيم

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أوضحت هيئة المحامين أهمية دور المحامي بالنسبة للعميل أثناء ‏نزاعات التحكيم، وتمثيله نيابة عنه أمام هيئة التحكيم؛ في ‏حضور الجلسات، وإعداد المذكرات القانونية، وذلك ضمن ‏الحملة الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات.‏

وحددت 5 مهام يجب على المحامي إجراؤها عند التعاقد مع ‏العملاء، تشمل، دراسة ملف القضية؛ وتقديم المشورة الفنية ‏والإجراءات المترتبة عليها، وإيضاح موقف العميل في القضية ‏محل النزاع عند التعاقد معه.‏

وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن الواجبات أيضًا، مساعدة ‏العميل في صياغة شرط/ مشارطة التحكيم؛ والتأكد من استيفائها ‏للمتطلبات القانونية..، وتحقيقها لمصلحته.‏

وأكدت أهمية إفهام العميل أن اللجوء إلى التحكيم؛ سيوفر عليه ‏أعباء كثيرة مع سرعة الإنجاز، وضمان سرية المعلومات.‏

Source akhbaar24.argaam

