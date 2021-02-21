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ذكرت شركة Geely الصينية مواصفات سيارتها الجديدة KX11″ ” ذات الدفع الرباعي، والتي ستأتي بهيكل كروس أوفر مبني على منصات Compact Modular Architecture التي تطورها فولفو.
ويبلغ طولها وفقًا لـ” “moto1 4 أمتار و77 سنتيمترا، وعرضها 189 سم، وارتفاعها 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 284 سم، كما ستزود بعجلات بمقاس 18 و20 بوصة.
بطول يقارب الـ5 أمتار.. “جيلي” الصينية تكشف مواصفات أكبر سياراتها ذات الدفع الرباعي
وتتميز واجهة القيادة بشاشة لمسية عملاقة تمتد من طرفها الأيمن حتى المقود تقريبًا، يمكن من خلالها التحكم بالأنظمة الصوتية ومشاهدة محيط المركبة عبر الكاميرات، ويمكنها الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية.
بطول يقارب الـ5 أمتار.. “جيلي” الصينية تكشف مواصفات أكبر سياراتها ذات الدفع الرباعي
ويُتوقع أن تعلن Geely رسميًا عن سيارتها الجديدة ربيع العام الجاري، وأن تطرحها بنسخ مزودة بمحركات بنزين توربيني بعزم 218 و238 حصانا، لتعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي.
Source akhbaar24.argaam
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