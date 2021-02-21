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ذكرت شركة‎ Geely ‎الصينية مواصفات ‏سيارتها الجديدة ‏KX11″ ‎‏” ذات الدفع الرباعي، والتي ستأتي ‏بهيكل كروس أوفر مبني على منصات‎ Compact Modular ‎Architecture ‎التي تطورها فولفو‎.‎

ويبلغ طولها وفقًا لـ”‏‎ “moto1‎‏ 4 أمتار و77 سنتيمترا، ‏وعرضها 189 سم، وارتفاعها 168 سم، والمسافة بين محوري ‏العجلات فيها 284 سم، كما ستزود بعجلات بمقاس 18 و20 ‏بوصة‎.‎

بطول يقارب الـ5 أمتار.. “جيلي” الصينية تكشف مواصفات أكبر سياراتها ذات الدفع الرباعي

وتتميز واجهة القيادة بشاشة لمسية عملاقة تمتد من طرفها الأيمن ‏حتى المقود تقريبًا، يمكن من خلالها التحكم بالأنظمة ‏الصوتية ومشاهدة محيط المركبة عبر الكاميرات، ويمكنها الاتصال ‏لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية‎.‎

بطول يقارب الـ5 أمتار.. “جيلي” الصينية تكشف مواصفات أكبر سياراتها ذات الدفع الرباعي

ويُتوقع أن تعلن‎ Geely ‎رسميًا عن سيارتها الجديدة ربيع العام ‏الجاري، وأن تطرحها بنسخ مزودة بمحركات بنزين توربيني ‏بعزم 218 و238 حصانا، لتعمل هذه السيارات بنظامي دفع ‏أمامي ورباعي‎.‎

Source akhbaar24.argaam

