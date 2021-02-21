ماذا يفعل صاحب المغسلة بالملابس التي تركها أصحابها مدة طويلة؟.. “الخثلان” يوضح

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، كيفية تصرف المغاسل في الملابس التي تركها أصحابها فترة طويلة.

وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يحق لمالك المغسلة مصادرة تلك الملابس وإنما ينتظر مدة يُحتمل فيها عودة صاحب الملابس قبل أن يتصرف بها.

وأضاف أن التصرف في تلك الملابس يكون من خلال أخذها وتقييم قيمتها والتصدق بهذه الأموال، أو التصدق بالملابس نفسها.

Source akhbaar24.argaam

