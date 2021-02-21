“الجمارك” تطرح خدمة تتبع الحالة الجمركية لشحنات المتاجر الإلكترونية

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أتاحت الجمارك السعودية، أمس (السبت)، خدمة “مسار إكسبريس” بالتعاون مع منصة فسح لشحنات المتاجر الإلكترونية. وأبرزت أن الخدمة تهدف إلى تسهيل تتبع الحالة الجمركية للشحنات والاطلاع على الرسوم الجمركية الخاصة بها أيا كانت الشركة الناقلة. ولفتت إلى أن الحصول على الخدمة بالدخول إلى منصة مسار إكسبريس “https://tracking.fasah.sa/ وكتابة رقم التتبع. Source almnatiq





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