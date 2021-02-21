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«هيئة الاتصالات» تعقد ورشة دولية حول إنترنت الأشياء

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الرياض - محمد عبدالله - لتعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات

تعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنظم لإنترنت الأشياء بالمملكة؛ ورشة عمل دولية، يوم الأربعاء المقبل، بعنوان «إنترنت الأشياء.. تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين بتقنيات إنترنت الأشياء.

وسيفتتح الورشة المنعقدة افتراضيًّا، معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، كما ستشهد الورشة مشاركات إدارة الذكاء الاصطناعي، وإدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة، والمركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والطاقة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى حضور الورشة الافتراضية عبر الرابط: https://www.citc.gov.sa/event.

وستناقش الورشة عددًا من المحاور؛ من بينها إنترنت الأشياء في المملكة، ودوره في تحقيق رؤيتها 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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