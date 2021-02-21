«الصحة» توضح موقف المعالجين بأدوية «مثبطة مناعيًّا» من التطعيم بلقاح فايزر

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، موقف الذين يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة من الحصول على لقاح «فايزر–بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنَّ المصابين بأمراض مزمنة الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، هم من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا «فايزر–بيونتيك».

ونصحت وزارة الصحة أيضًا بأن يكون حصول ذوي الأمراض المزمنة على اللقاح المشار إليه، تحت إشراف الطبيب المعالج.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، على تساؤل مستفيد قال فيه: «هل ينصح باللقاح لمرضى التصلب اللويحي؛ لأنه غير موجود ضمن الأمراض المناعية؟ أم أن عدم التطعيم أفضل؟».

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