الأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الرياض تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً، ويشمل محافظتي (عفيف ووادي الدواسر) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وعلى مناطق الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: طقس الأحد بارد ومستقر على معظم مناطق المملكة

تنبيهات الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة

«الأرصاد» تُحدد خريطة المناطق المتأثرة بنشاط الرياح السطحية من الثلاثاء إلى الجمعة