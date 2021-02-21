أمانة العاصمة المقدسة تغلق 16 محلًّا في العمرة

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية؛ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أنَّ الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط سوق عشوائية في منطقة بئر الغنم، توجد داخلها محلات غير مرخصة، وتفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى إغلاق 16 محلًّا غير مرخَّصة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 1400 كجم من الأسماك والفواكه والخضراوات الفاسدة؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكَّد «قدح» أنَّ البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار، ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.