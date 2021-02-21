الحيزان: هطول أمطار على 4 مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقَّع خبير الأرصاد نزيه الحيزان، أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن من المتوقع استمرار تأثير هطول الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وأجزاء من جنوب حائل وشرقهما.

وتابع خبير الأرصاد أن الأمطار يمتد تأثيرها حتى شمال المنطقة الشرقية، ويستمر تأثر وسط الشرقية وجنوبها بالإضافة إلى المرتفعات وشرقها، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة إجمالًا نشطة في الوسط والشمال.

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