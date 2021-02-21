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«تقني الرياض» يعزز متابعة الإجراءات الاحترازية بمنشآت المنطقة التدريبية

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الرياض - محمد عبدالله - عبر رابط متابعة مباشر مع قسم السلامة والصحة المهنية..

تقوم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بتكثيف متابعتها وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في منشآتها التدريبية بالمنطقة، عبر رابط متابعة مباشر مع قسم السلامة والصحة المهنية بالإدارة.

وأكد مدير عام التدريب التقني بالرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل أن هذا الإجراء يأتي ضمن نطاق مسؤولية إدارته فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة منسوبيها والعاملين بمنشآتها التدريبية كافة، لاسيما حمايتهم من الإصابة بفيروس (كوفيد- 19).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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