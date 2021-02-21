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طقس الأحد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.

 كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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