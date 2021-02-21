السعودية اليوم / أكثر من 196 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس



نجران 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الخامس من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 196.616 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو 5.015.514 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 3799 لوحة نقاش، ونحو 17185 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 23.165 فصلاً افتراضياً، منها 664 جلسات متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 186.734 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5848 شعبة، أدارها 1160 أستاذاً، بحضور 20.296 طالباً.

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10:42ت م

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