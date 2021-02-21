

بروكسل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2640 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 752.379 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.887 حالة وفاة .

// انتهى //

10:13ت م

0023



بروكسل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 752.379 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.887 حالة وفاة .// انتهى //10:13ت م0023

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 28 وفاة و2640 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.