السعودية اليوم / تدشين ١٠ مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين .

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".

// انتهى //

10:11ت م

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المدينة المنورة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً لـ 8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع .وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين .ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //10:11ت م0022

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