السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة و145 وفاة



برلين 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7676 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن أجمالي المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليونين و386 ألفًا و559 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 ألفًا و841 وفاة، مشيرًا إلى تعافي مليونين و190 ألفًا و600 حالة.

// انتهى //

10:09ت م

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برلين 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و145 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن أجمالي المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليونين و386 ألفًا و559 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 ألفًا و841 وفاة، مشيرًا إلى تعافي مليونين و190 ألفًا و600 حالة.// انتهى //10:09ت م0021

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