

نيودلهي 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14264 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.991.651 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156.302 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.689.715 حالة .

// انتهى //

09:46ت م

0016



نيودلهي 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و90 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.991.651 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156.302 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.689.715 حالة .// انتهى //09:46ت م0016

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 14264 إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.